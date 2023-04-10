Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis ve Para Cezası

Düzce'de yakalanan 2 uyuşturucu satıcısına toplam 22 yıl 11 ay hapis cezası ve 45 bin 820 lira para cezası verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yakalanan 2 uyuşturucu satıcısına toplam 22 yıl 11 ay hapis cezası ve 45 bin 820 lira para cezası verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, N.M. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası, 20 bin 820 TL adli para cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Uyuşturucu ticareti veya nakli suçundan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şahsa ise 12 yıl 6 ay hapis cezası, 25 bin TL adli para cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - DÜZCE