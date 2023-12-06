Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu satıcıları, tarihi eser kaçakçıları ve yasadışı göçmen yakalandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç unsuruna rastlandı.

Düzce'de Uyuşturucu Satıcıları ve Kaçakçılar Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu satıcıları, tarihi eser kaçakçıları ve yasadışı göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında jandarma görev bölgesinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Bütün ilçe ve belde jandarma ekiplerinin katıldığı uygulama ve denetimlerde 24 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 30 gram skunk, 4 gram kokain, 1 adet tabanca, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Uygulamalar sonucunda hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 11, kültür ve tabiat varlıklarına dair suçundan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı. 1 Yasadışı göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandı. - DÜZCE