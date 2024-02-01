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Düzce'de Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip ile yakalanan uyuşturucu satıcısı 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip ile yakalanan uyuşturucu satıcısı 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak çalışmalarında A.B. ve S.N.B. isimli şüpheliler uyuşturucu madde satarken fiziki ve teknik takiple tespit edildiler. Şüphelilerin ve alıcı konumunda bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.B. ve S.N.B. isimli şahıslar Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Düzce Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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