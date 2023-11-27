Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların üzerinde ve ikametlerinde arama yaparak 6,35 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar Ü.H. ve Y.D'nin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 6,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.