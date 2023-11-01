Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.