Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 62 Gözaltı, 5 Tutuklama

Düzce'de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 62 kişi şakalandı 5 şahıs tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 62 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 26 adet sentetik ecza, 2 kilo 699 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 34 gram bonzai, 2 gram skunt ve 250 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE