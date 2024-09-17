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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 62 Gözaltı, 5 Tutuklama

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Düzce'de polis ve jandarma narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 62 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 62 kişi şakalandı 5 şahıs tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 62 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 26 adet sentetik ecza, 2 kilo 699 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 34 gram bonzai, 2 gram skunt ve 250 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Jandarma Güvenlik 3-sayfa Sağlık Polis

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