Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında toplamda 733 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 43 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Aralık tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 43 olaya müdahale edilirken, 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 733 adet sentetik ecza, 27 gram esrar, 144 gram metamfetamin, 5 adet sigara görünümlü uyuşturucu, 1 adet ekstasy, 9 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE