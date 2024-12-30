Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 43 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Aralık tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 43 olaya müdahale edilirken, 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 733 adet sentetik ecza, 27 gram esrar, 144 gram metamfetamin, 5 adet sigara görünümlü uyuşturucu, 1 adet ekstasy, 9 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE