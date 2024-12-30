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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında toplamda 733 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 43 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Aralık tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 43 olaya müdahale edilirken, 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 733 adet sentetik ecza, 27 gram esrar, 144 gram metamfetamin, 5 adet sigara görünümlü uyuşturucu, 1 adet ekstasy, 9 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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