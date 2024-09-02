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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 54 Kişi Tutuklandı

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ise çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Ağustos– 1 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 29 adet sentetik ecza, 6 kilo 431 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 1 gram skunk, 36 adet extacy ve 180 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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