Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 42 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 42 kişi hakkında işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 2 adet sentetik ecza, 2 kilo 52 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, 25 gram skunk, 2 adet ecstasy ve 384 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE