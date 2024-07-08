Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 40 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'de Jandarma ve Polis Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 40 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 38 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 4 bin 557 adet sentetik ecza, 21,8 gram esrar, 78 gram metamfetamin, 536 gram bonzai, 3 gram skunk, 14 adet ecstasy, 12 gram kokain ele geçirildi. - DÜZCE