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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin operasyonları sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Temmuz–4 Ağustos tarihleri arasında icra edilen 33 operasyonda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu satıcısı 3 kişi ise tutuklandı. Çalışmalarda 74 adet sentetik ecza, 140 gram esrar, 33,70 gram metamfetamin, 190 gram bonzai, 74 kök kenevir, 3 adet ecstasy, 2 adet kenevir tohumu ve 1 adet pipe ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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