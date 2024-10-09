Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 200 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. Şahısların 10 ve 8 suç kaydı bulunuyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinde 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 10 suç kaydı bulunan A.B. (30), 8 suç kaydı bulunan T.P. (29) isimli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza hakimliği tarafında tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.