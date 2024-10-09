Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinde 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 10 suç kaydı bulunan A.B. (30), 8 suç kaydı bulunan T.P. (29) isimli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza hakimliği tarafında tutuklandı. - DÜZCE