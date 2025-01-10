Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çay Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada 5 parça halinde 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 6 suç kaldı bulunan K.P. (30) ile 5 suç kaydı bulunan B.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE