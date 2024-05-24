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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada şüpheli O. Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildiği, ikametinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan beyanlarında uyuşturucu madde sattığını kabul ettiği ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ekipler tarafından yapılan ikinci çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli B. S. üzerinde ve aracında yapılan aramada, 60 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli B.S. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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