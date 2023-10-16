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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 609 Gram Esrar Ele Geçirildi

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3. Sayfa Haberleri

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 1 kilo 609 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Düzce Operasyon 3. Sayfa Haberler

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