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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 609 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.