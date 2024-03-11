Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Düzce'de Yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahıs, polisleri görünce içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atıp kaçtı. Polis, kamera görüntülerinden eşkalini tespit etitği şüpheliyi yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahıs, polisleri görünce içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atıp kaçtı. Polis, kamera görüntülerinden eşkalini tespit etitği şüpheliyi yakaladı.

Düzce'de Yunus timleri tarafından Beyciler Mahallesi 1561. Sokak'ta yapılan uygulamada bir şahıs, ekipleri görünce elindeki poşeti yol kenarına atıp kaçtı. Şahsın kaçtığını gören polis ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın eşkalini tespit etti. Şüpheli S.Y., olay mahalli yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin attığı poşetin içinden ise daralı ağırlığı 850-900 gram gelen sentetik kannabinoid çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köşk adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Köşk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Koçarlı adayı Harun Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Koçarlı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karpuzlu adayı Kadir Ali Yelken kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karpuzlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacasu adayı Cahit Tetik kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karacasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İncirliova adayı Fahrettin Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın İncirliova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Germencik adayı Murat Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Germencik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Efeler adayı Zahir Bürkuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Didim adayı Rıza Ekşi kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çine adayı Hakan Esgin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Çine belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title