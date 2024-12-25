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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de polis, 22 yaşındaki E.G.'nin ikametinde yaptığı operasyonda kavanoz ve kiraz sözleşmesine sarılı uyuşturucu madde ele geçirdi. E.G. tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada kavanoz ve kiraz sözleşmesine sarılı kağıtta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür Mahallesi'nde yapılan operasyonda 8 suç kaydı olan E.G. (22) şüphelinin ikametinde yapılan aramada kavanoz ve kira sözleşmesi kağıdına sarılı 4 parça halinde 70 gram sentetik kannabinoid 30 CC çözeltilmiş bonzai hammaddesi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen bitkiler ele geçirildi. Şüpheli E.G. isimli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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