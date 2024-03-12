Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de polis ekiplerince bir şahıs üstünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretini önlenmesine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine E.S. (36) isimli şahsın üstünde arama yapıldı. Aramada şahıs üstünde 13 parça halinde 27 gram metamfetamin, 1 gram skunk, 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE