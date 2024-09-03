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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şehir Dışından Getiren Şahıs Yakalandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şehir dışından Düzce'ye uyuşturucu getiren bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şehir dışından Düzce'ye uyuşturucu getiren şahıs yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehir dışından Düzce'ye uyuşturucu madde getiren L.T. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 228 gram sentetik kannabinoid ve 17 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Şüpheli L.T. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, şüphelinin uyuşturucu madde sattığı 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Güvenlik 3-sayfa Güncel

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