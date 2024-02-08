Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Satıcı Tutuklandı, Kullanıcılara Adli İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcısını ve ondan uyuşturucu alanları yakaladı. Uyuşturucu satıcısı E.Ç. tutuklanırken uyuşturucu kullananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheli E.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı konusunda bilgiler edinilmesi üzerine fiziki takibe alındı. Takipte şüpheli ve şüpheliden uyuşturucu madde satın alan şahısların üzerinden 10 gram metamfetamin maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler uyuşturucu madde satın alan 3 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE