Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Özel Düzenekle Yetiştirilen Uyuşturucular Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Özel Düzenekle Yetiştirilen Uyuşturucular Ele Geçirildi
Güncelleme:
Düzce'de jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kurulduğunu belirledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 960 gram kubar esrar, 45 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi, gübre, tarım ilacı, 2 öğütücü, uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE

