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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Metanfetamin ve esrar ele geçirildi

15 Aralık 2023 21:04 Güncelleme: 21:06 Abone Ol

Düzce'de uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde kullanıp bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şahsın üzerinden 37 gram metanfetamin, 1 adet lyrica, A.Ç. isimli şahsın üzerinden 2.2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca evlerinde yapılan aramada hassas terazi ile tek parça halinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.