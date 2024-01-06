Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda metamfetamin, esrar, hassas terazi ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırılmıyor. Bu dahilde uyuşturucu madde ticareti yapan 15 suç kaydı bulunan Ö.Z. (41), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 9 suç kaydı bulunan A.S. (38) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada 0.6 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. - DÜZCE