Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Derelitütüncü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen şahsa yönelik yapılan operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada daha önceden 4 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki H.A. ile birlikte 17 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan H.A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
