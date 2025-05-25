Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 190 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. F.A. isimli kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan baskında 4 parça halinde toplam 190 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde daralı ağırlığı 85 gram olan sıvı sentetik kannabinoid maddesi (850 gram bonzai elde edilebilecek), 2 gram metamfetamin maddesi ve 6 adet ectasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan F.A. (34) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.Ç. (46) hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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