Otomobilin havalandırma menfezinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde durdurulan aracın havalandırma menfezinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşova ilçesi, Selamlar köyü mevkii, D100 karayolu üzeri, gece saat 00.15 sıralarında uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan Düzce plakalı araç durduruldu.

Araç sürücüsü F.K. (34) isimli şahıs üzerinde 1 gram metamfetamin ile içerisinde 1 gram bonzai maddesi bulunan sigarayı kendi rızasıyla teslim ederken, araçta yolcu olarak bulunan S.A. (18) isimli şahıs ise uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Motor kaputunun altından uyuşturucu çıktı

Faaliyet esnasında söz konusu şahısların hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan adli arama kararı neticesinde aracın kaput kısmının altında bulunan havalandırma menfezinde 6 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai maddesi ayrıca ele geçirildi. Düzce iline uyuşturucu madde getirdiği ve kullanıcılara satacağı tespit edilen F.K. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE