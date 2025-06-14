Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 gram Sentetik Kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından Yeşilçam köyünde yapılan operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilçam köyünde yapılan çalışmalarda; 15 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 61 adet fişek ve 28 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan U.Y.P. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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