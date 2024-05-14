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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir şahıs uyuşturucu alırken suç üstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir şahıs uyuşturucu alırken suç üstü yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince R.Ö. isimli şahsın uyuşturucu sattığı belirlendi. Şahsı takibe alan ekipler, 1 kişinin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Ardından yapılan operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın yapılan aramasında ise esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken hakkında uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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