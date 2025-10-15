Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 suç kaydı bulunan E.D. isimli şahıs uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafında yapılan çalışmada 17 adet suç kaydı bulunan E.D. isimli şahıs uyuşturucu ile yakalandı, adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölyaka İlçesinde 1 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda; 5 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, gram esrar maddeleri ile hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçumdan göz altına alınan 17 suç kaydı bulunan E.D.(29) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
