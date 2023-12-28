Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Bin 849 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri çalışmasında Prens isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada bin 849 gram kubar esrar, 34 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Merkez Çiftlik köyünde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube ile birlikte yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen E. Ö.'nün (46) evinde arama yapıldı. Prens isimli Narkotik arama köpeği ile birlikte yapılan adli aramada bin 849 gram kubar esrar maddesi, 34 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Şüpheli E. Ö Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - DÜZCE