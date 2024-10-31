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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 120 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 120 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda bir şahsın el çantasında 1,120 adet sentetik ecza ele geçirildi. N.B. (22) adlı şüpheli tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmada bir şahsın el çantasında yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.B. (22) isimli şahsın el çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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