Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Düzce'ye uyuşturucu getireceği tespit edilen araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 188 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkemeye çıkarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu getireceği tespit edilen araç, otoyolda polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzerinde ve araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın Düzce'ye uyuşturucu getireceğini tespit etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik polisi, İstanbul plakalı aracı Anadolu Otoyolu üzerinde durdurdu. Suç kaydı bulunan H.Ç.'nin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada 188 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan tutuklandı. - DÜZCE