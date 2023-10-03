Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Düzce'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli ile haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı. Denetimlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik uyuşturucu, esrar, metamfetamin ve kokain bulunuyor.
Düzce'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli ile haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki 9 noktada uygulama gerçekleştirdi.
Denetimlerde 9 kişinin üst aramasında, 8 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 3 gram kokain ve 1 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de uygulamalardaki kimlik sorgulaması sırasında yakalandı.