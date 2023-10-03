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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli ile haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı. Denetimlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik uyuşturucu, esrar, metamfetamin ve kokain bulunuyor.