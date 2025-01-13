Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 88 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 1 haftada uyuşturucu bulunduran ve kullanan 88 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 6–12 Ocak tarihlerinde 80 olaya müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 58 gram metamfetamin, 223 gram bonzai, 39 gram esrar, bin 159 adet sentetik ecza, 4 gram kokain, 2 adet extacy ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu bulunduran ve kullanan 80 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı. - DÜZCE