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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Metamfetamin ve 2 Bin 628 Extacy Hap Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Metamfetamin ve 2 Bin 628 Extacy Hap Ele Geçirildi
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Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir büfede yapılan operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 44 yaşındaki T.Y. uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir büfede meşrubat şişelerinin ve sigara paketlerinin arkasından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi elde edilmesi sonucu şüpheli T.Y.'ye (44) ait işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 800 gram Metamfetamin, 2 bin 628 adet Extacy Hap, 3 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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