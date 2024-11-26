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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gram Uyuşturucu ve 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gram Uyuşturucu ve 25 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Düzce'de yapılan operasyonda 8 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 sabıkası bulunan M.U. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın Düzce'ye bonzai ham maddesi getirip çoğaltacağı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan risk analizi çalışmalarında; 7 ayrı suç kaydı bulunan M.U. (47) isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada 800 gram bonzai yapımında kullanılabilecek nitelikte 8 gram A/M 2201 maddesi, 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.U. isimli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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