Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 71 Gram Bonzai ve 4 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 71 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucu kullanan 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu bulundurma, kullanma ve satışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından 24 Temmuz 1 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetler çerçevesinde 71 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu bulunduran ve kullanan 13 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE