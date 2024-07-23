Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından önleyici faaliyetlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 7 kişi ile yasa dışı ekim yapan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ve Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Jandarma ekiplerince 15-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 185 gram kubar esrar, 22 kök kenevir, 21 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 5 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ile bulundurma suçunu işleyen 7 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE