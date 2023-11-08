Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yürütülen soruşturmada 6 kişi yakalandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığının takibinde bulunan şahıslarla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 8 suç kaydı bulunan S. K.(39) 7 suç kaydı bulunan Z.A.(37) ve suça sürüklenen çocuk U.B. (16) ile uyuşturucu kullanan 4 suç kaydı bulunan G.Y. (37), 2 suç kaydı bulunan A.G. (33) ve 7 suç kaydı bulunan A.T.(43) isimli şahısların üzerlerinde ve iki ayrı ikamette yapılan aramada; 5,3 gram metamfetamin, 33 gram sentetik kannoibod (Bonzai), 427 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmış olup adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE