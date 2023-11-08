Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de yapılan operasyonda evlerinde ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 38,3 gram uyuşturucu madde ve 427 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler S.K, Z.A, U.B, G.Y, A.G. ve A.T'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 38,3 gram uyuşturucu madde ve 427 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.