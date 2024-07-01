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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca kaçakçılık ekipleri vücut geliştirme ilaçlarına da el koydu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma KOM ekipleri 56 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 58 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 74 gram metamfetamin, 223 gram bonzai, 51,73 gram esrar, 15 adet sentetik ecza, 1 adet extacy ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık ekipleri vücut geliştirme ilaç ve hapları ele geçirdi

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekipleri de son bir haftada 6 olaya müdahale derken 9 şahsa işlem yaptı. Olayda 12 adet enjektör, 291 kaçak vücut geliştirme hapı ve 28 adet kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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