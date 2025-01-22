Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 550 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 550 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 parça halinde toplam 550 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çilimli İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 8 parça halinde toplam 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Çilimli İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalarda 8 parça halinde toplam 550 gram esrar maddesi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda göz altına alınan C.D.(55) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
img

Yitip giden 76 can Defne'yi isyan ettirdi: Bu ülkenin...
img

Konya'da 16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.