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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 52 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 52 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Düzce'de gerçekleştirilen polis operasyonda, 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayda 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde yapılan sokak çalışmalarında şüpheli S.Ö.'in uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahsın üstünde ve uyuşturucu madde alan şahıs üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 52 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan ve madde sattığını kabul eden şüpheli S.Ö. çıkarıldığı Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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