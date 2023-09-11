Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Esrar ve 7 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Düzce'de uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ve 7 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve av tüfeği de bulundu.

Düzce'de uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 gram kubar esrar ve 7 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 500 gram kubar esrar maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE