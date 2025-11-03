Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, 57 İşlem

Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarında 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 57 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 54 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 99 gram esrar, 26 gram bonzai, 280 gram metamfetamin, 2,15 gram bonzai hammaddesi, 113 gram skunk, 23 gram kokain, 3 kök kenevir, 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. - DÜZCE

