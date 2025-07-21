Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 39 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 39 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 32 olaya müdahale edilirken, 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 7,78 gram bonzai hammaddesi, 5 adet sentetik ecza, 92 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 162 gram bonzai, 17 gram sukunk, 20 kök kenevir ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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