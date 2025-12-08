Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 9 suç kaydı bulunan U.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonumda 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Camikebir Mahallesinde bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 8 parça halinde toplam daralı ağırlığı 35 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 9 suç kaydı bulunan U.Ö. İsimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

