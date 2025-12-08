Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 9 suç kaydı bulunan U.Ö. isimli şahıs tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Camikebir Mahallesinde bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 8 parça halinde toplam daralı ağırlığı 35 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 9 suç kaydı bulunan U.Ö. İsimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE
