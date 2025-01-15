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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Düzce'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 330 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, yapılan çalışmada şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde buldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 330 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 330 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 6 suç kaydı bulunan N.İ. (41) ile 2 suç kaydı bulunan R.B. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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