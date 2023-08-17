Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, son 1 haftada yapılan rutin denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı ve 28 zanlıya adli ve idari işlem uygulandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları, kullanıcıları ve aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, son 1 haftada yapılan rutin denetimlerde bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı için gözaltına alınan 28 zanlıya ise adli ve idari işlem uygulandı.