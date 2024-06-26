Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 15 günde yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 3 şahıs ile yasa dışı yollarla ülkemizde bulunan 2 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerin suçla mücadelesi sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 10-24 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerde 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet tabanca mühimmatı, 25 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirilirken, 2 Özbekistan uyruklu şahıs yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 3, yasa dışı bulunma suçunu işleyen 2, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa adli tahkikat başlatıldı bildirildi. - DÜZCE